DB하이텍 김상권·강정호 상무, 부사장 승진

조철호·김재승·심천만 상무 선임 등 임원인사

[아시아경제 김흥순 기자] DB하이텍은 1일 김상권 상무와 강정호 상무를 각각 부사장으로 승진 발령하고 조철호 상무와 김재승 상무, 심천만 상무를 신규 임원으로 선임하는 정기 임원인사를 실시했다고 밝혔다.

김 부사장은 2000년 DB하이텍에 입사한 뒤 공정기술팀장, 품질보증팀장, 구매팀장 등을 역임하고 2013년 상무로 승진했다. 이후 팹(Fab·생산시설) 1장, Fab2장 등 생산 Fab을 관리하는 주요 보직을 맡았으며 이번 인사로 생산본부장과 Fab2장을 겸임하게 된다.

강 부사장은 1997년 DB하이텍에 입사한 뒤 공정관리팀장, 품질보증팀장, PI(폴리이미드)팀장 등을 역임하고 2014년 상무로 승진했다. 이후 품질경영실장, 제품기술실장을 거쳐 지난해부터는 브랜드 사업본부장을 맡았다.

조 상무는 2007년 DB하이텍에 입사한 뒤 공정 엔지니어로 활동했으며 지난해부터 PI1팀을 이끌고 있다. 김 상무는 1999년 DB하이텍에 입사한 뒤 단위공정 엔지니어로 활동했으며 2016년부터 Fab1 제조기술2팀을 이끌고 있다. 심 상무는 2004년 DB하이텍에 입사한 뒤 개발 엔지니어를 거쳐 2013년부터 마케팅팀에서 리더 역할을 수행했고, 올해 초부터 전략마케팅파트를 이끌고 있다.

