[인사]한화손해보험

<임원 전보>

▲고객서비스실장 김희갑 ▲디지털마케팅팀장 안광진 ▲CIC추진TF팀장 최용민

<팀장 전보>

▲기획관리팀장 서상협 ▲지속가능경영팀장 한건희 ▲고객가치팀장 이충희 ▲소비자보호팀장 문수진 ▲디지털채널TF팀장 박상기 ▲전략영업마케팅팀장 정승영 ▲일반보험팀장 박영목

