미래에셋증권, 마이데이터 서비스 오픈

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 '마이데이터 시범서비스 및 정식오픈 일정 가이드'에 따라 통합자산관리 앱인 '엠올(m.ALL)'에 마이데이터 시범서비스를 1일 오후 4시에 오픈한다고 밝혔다.

증권사 최초로 마이데이터 사업권을 취득한 미래에셋증권은 기능 적합성 등 주요 심사 단계를 선도적으로 통과함으로써 마이데이터 서비스 시행을 준비했고 고객의 금융 안정성을 최우선 목표로 신용정보원 CBT(비공개 베타 테스트)를 통해 충분한 사전 검증을 마쳤다.

미래에셋증권은 마이데이터 서비스 내에 업계 최초 '올인원(All-in-One) 투자진단 보고서'를 통해 다른 금융회사의 자산을 한 번에 모아볼 수 있는 기능과 함께 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 기술을 활용한 투자진단 콘텐츠를 제공할 예정이다. 이를 통해 고객은 보유종목 진단(AI 스코어), 투자성과 분석, 고수와의 투자 비교 서비스 등 새로운 투자 경험을 할 수 있다. 또한 전방위적 고객 분석 '커스터머 360뷰(Customer 360 View)' 기반의 초(超) 개인화 자산관리, 연금, 절세 등에 특화된 어드바이저(advisor·자문) 서비스를 단계적으로 출시할 계획이다.

미래에셋증권은 이달 말까지 마이데이터 시범서비스 오픈 이벤트로 마이데이터 서비스 가입 후 1개 이상의 타금융기관과 연결 등록한 모든 고객에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공하고 추첨을 통해 미래에셋증권 x 단발신사숙녀 한정판 골프공 6구 세트를 5000명에게 제공한다. 또한 이벤트 기간 중 개선 의견을 제시한 고객 100명을 추첨해 모바일 신세계 상품권(1만원)도 제공한다.

김세훈 미래에셋증권 디지털플랫폼본부 본부장은 "마이데이터 시범서비스가 종료되고 정식 오픈되는 내년 1월을 기점으로 마이데이터 사업자 간 본격적인 서비스 차별화가 진행될 것으로 보이며 미래에셋증권은 금융업 간 경계를 뛰어넘는 혁신금융서비스 제공에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 미래에셋증권 홈페이지나 m.ALL에서 확인 가능하고 이벤트 관련 문의는 미래에셋증권 고객센터로 하면 된다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr