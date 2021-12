카카오엔터, 외부 자문기구 '멜론차트 자문회의' 출범

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트는 자사 뮤직플랫폼 멜론의 공정한 차트 서비스 정책 수립을 위해 외부 전문가들로 구성된 자문기구인 ‘멜론차트 자문회의’를 발족했다고 1일 밝혔다.

자문회의는 각계 각층의 전문가 집단으로부터 추천을 받아 구성됐다. 최종 위촉된 자문위원은 김민용 경희대 경영학과 교수, 정진근 강원대 법학전문대학원 교수, 정훈 한국음악실연자연합회 사업국 국장, 최광호 한국음악콘텐츠협회 사무총장, 황신 한국콘텐츠진흥원 사회가치추진단 단장 등 총 5명이다.

자문회의는 멜론차트 정책 수립의 핵심적인 조언 기구 역할을 수행하게 된다. 이를 위해 카카오엔터 내 멜론차트 운영 및 음악정책 담당 조직과도 유기적인 협력관계를 구축해나갈 예정이다.

카카오엔터는 향후 자문회의와 논의를 통해 도출된 내용을 차트 정책에 반영하는 한편, 자문회의 결과 보고서를 외부로 투명하게 공개할 방침이다.

이제욱 카카오엔터 멜론부문 대표는 "외부 전문가들의 전문성 있고 객관적인 조언이 차트 운영과 정책을 한층 더 격상시켜줄 것으로 기대한다"며 "자문회의 피드백을 적극적으로 수용해 멜론차트가 대한민국 대표차트로 계속해서 신뢰를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

