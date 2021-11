스타벅스, 덕수궁서 봉사활동 진행…우리 문화재 보호에 앞장

[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피코리아는 덕수궁 정화 봉사활동을 진행했다고 1일 밝혔다.

스타벅스는 지난달 30일 파트너 30명과 함께 덕수궁 함녕전과 즉조당 등의 대청마루와 창틀, 기둥 등의 정화 작업을 진행했다. 봉사활동은 덕수궁을 찾는 방문객들이 쾌적한 환경에서 고궁을 관람할 수 있도록 하기 위함이다.

스타벅스는 지난 2009년부터 문화재청과 ‘문화재 지킴이’ 협약을 맺고 고궁 문화 행사를 비롯해 고궁 청소와 식재 활동, 전통 문화 디자인을 담은 매장 소개 및 MD 개발 등 다양한 문화재 보호 활동을 실천해 오고 있다.

특히 ‘정관헌에서 명사와 함께’ 프로그램은 지난 2009년부터 시작돼 매년 봄과 가을마다 덕수궁 정관헌에서 개최되고 있으며 2019년까지 70여명의 명사들이 초청 강연자로 나서면서 2만여명이 넘는 시민과 함께 했다.

또한 지난 13년간 덕수궁에서 2600여명의 스타벅스 파트너들이 참여해 총 1만4500여 시간의 봉사활동을 진행하며 우리 문화재 지킴이 활동을 이어가고 있다.

김지영 스타벅스 사회공헌팀장은 “2009년부터 이어진 우리 문화재 지킴이 활동을 통해 덕수궁을 방문하는 관람객들에게 우리 문화재의 소중함이 전달되기를 희망한다”라고 말했다.

