현대차, 英 탑기어 '올해의 자동차회사·올해의 차' 동시 선정

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 영국 유력 자동차 전문 매체 '탑기어(Top Gear)'에서 '올해의 자동차회사(Manufacturer of the year)'와 '올해의 차(Car of the Year)'로 동시에 선정됐다고 1일 밝혔다.

영국 BBC 탑기어매거진은 지난 30일(현지시각) '2021 탑기어 어워드(2021 Top Gear Magazine Award)'에서 현대차와 'i20 N'을 각각 올해의 자동차회사와 올해의 차로 발표했다. BBC 탑기어 매거진은 1993년 창간한 영국 4대 자동차 전문지로, 일반 소비자 대상 신차 및 경쟁모델 비교 평가, 시승기, 차량 구매 정보 등을 제공해오고 있다.

현대차는 2018년 탑기어 올해의 자동차회사로 선정된 지 3년 만에 다시 올해의 자동차회사에 이름을 올렸다. 현대차는 올해 ▲고성능 해치백 i30 N과 i20 N의 성능 ▲고성능 크로스오버유틸리티차량(CUV) 코나 N의 실용성과 운전 재미를 겸비한 다재다능함 ▲수소전기차 넥쏘의 첨단기술 ▲전용전기차 아이오닉5의 혁신성 등 다양하고 도전적인 상품 라인업을 갖춘 데다 기술 성장으로 고객들에게 매력적인 자동차를 제공한 점을 높게 평가받았다.

i20 N은 탑기어 전문 심사위원단의 주행테스트와 엄격한 심사를 거치는 올해의 차 분야에서 주행 역동성과 운전의 재미가 가장 뛰어난 차로 인정받았다. i20 N은 지난달 3일 열린 탑기어 스피드위크(Top Gear Speed Week)에서 역동적인 핸들링과 고른 주행능력을 앞세워 페라리 SF90 스트라달레, BMW M5 CS, 포르쉐 911 GT3, 아우디 RS e-트론 GT 등 총 24종의 경쟁모델들을 제치고 우승 모델로 선정된 바 있다.

탑기어 관계자는 "레이스 트랙이나 일반 도로 어디서든 안정적이고 재미가 넘치는 주행능력을 선보인 i20 N는 올해의 차에 가장 부합한 차"라며 "현대차가 올해의 자동차회사로 선정된 건 고성능 차들 외에도 혁신적인 라인업으로 친환경 기술을 선도하고 있는 점이 주요하게 반영됐다"고 밝혔다.

현대차 관계자는 "세계적으로 유명한 자동차 전문지에서 올해의 자동차회사와 올해의 자동차 두 부문에 동시에 이름을 올릴 수 있어 영예롭게 생각한다"고 전했다.

