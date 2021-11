뚜레쥬르, 쿠키런 대표 캐릭터 ‘용쿠’ 굿즈 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 뚜레쥬르는 ‘쿠키런: 킹덤’과 컬래버레이션 한 굿즈를 시즌 한정으로 선보인다고 1일 밝혔다.

뚜레쥬르는 이번 크리스마스 시즌 협업을 펼치고 있는 인기 모바일 게임 쿠키런: 킹덤의 대표 캐릭터 ‘용감한 쿠키’를 접시 굿즈로 출시했다. 산타클로스 복장을 한 용감한 쿠키와 설탕노움, 하얀 눈 밭에 누워 겨울을 즐기는 용감한 쿠키의 모습을 담은 접시 2개를 세트로 판매한다. 접시 위에 크리스마스 케이크를 올려 파티 테이블을 장식하거나, 인테리어 소품으로도 활용할 수 있다.

쿠키런 접시 세트는 뚜레쥬르 매장에서 크리스마스 케이크 구매 시 4900원에 구매할 수 있고, 단품으로는 1만2000원에 구매가 가능하다.

케이크 1개 당 접시 세트 1개를 할인 금액으로 판매하며, 제휴 할인 중복 적용이 불가하다. 선착순 한정 수량으로 조기 품절될 수 있으며, 매장별로 행사 진행 여부는 다를 수 있다.

오는 2일 오후 4시부터는 성격 테스트 기반의 고객 참여형 이벤트도 진행한다. 고객의 응답에 따라 자신의 성격에 잘 맞는 쿠키런: 킹덤의 쿠키 캐릭터를 파트너로 보여주고, 이에 어울리는 뚜레쥬르 크리스마스 케이크를 추천해 준다. 뚜레쥬르 홈페이지에서 누구나 참여 가능하며, 결과 확인 후 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 쿠키런: 킹덤 게임 앱에서 활용 가능한 게임 경품(크리스탈)과 아이패드 11 등 푸짐한 경품을 제공한다.

