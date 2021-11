오미크론, 남미에도 상륙…남아공 여행한 브라질 부부 감염

[아시아경제 권재희 기자] 무서운 확산세로 급속히 퍼지고 있는 코로나19 새 변이바이러스 오미크론이 남미에도 상륙했다.

남아프리카공화국에서 귀국한 브라질 부부에게서 오미크론이 발견되면서, 남미에서도 처음으로 오미크론 감염자가 나온 것이다.

30일(현지시간) 브라질 보건 규제 기관은 국가위생감시국은 남아프리카공화국에서 귀국한 부부가 오미크론에 감염된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

이로써 아프리카에서 처음 감염자가 발견된 뒤 유럽, 아시아, 북미, 오세아니아, 남미 등 전 대륙에서 오미크론 감염자가 발생했다.

부부는 상파울루 시내 한 병원과 보건부 산하 아도우피 루츠 연구소에서 진행한 두 차례 검사에서 오미크론 감염 사실이 확인됐다.

부부는 남아공에서 출발할 때 받은 검사에서는 음성 판정을 받았으나 상파울루시 인근 국제공항을 통해 귀국한 후인 지난 25일 이뤄진 검사에서는 양성 판정이 나왔다.

상파울루주 정부는 부부가 현재 자가격리 중이며 가벼운 코로나19 증상만 보인다고 전했다.

한편, 브라질 정부는 오미크론 등장 이후 남아공에서 발이 묶인 자국 관광객 230여 명의 귀국을 지원하는 방안을 모색하고 있다고 밝혔다.

브라질은 전날부터 남아공 등 아프리카 6개국에서 출발한 항공기의 입국을 금지했으며, 주변 아프리카 국가들에서 오는 여행객들에 대한 검역도 강화하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr