이동걸 "에디슨모터스, 쌍용차 발전방안 제3기관서 검증 받자"

쌍용차 회생…지속가능한 경영계획이 최우선

두산그룹 구조조정 졸업은 아직…"추가 재무구조 개선 필요"

HMM의 단계적 매각 계획…"정부와 협의해볼 것"

[아시아경제 김진호 기자] 이동걸 산업은행 회장은 30일 쌍용자동차 인수에 나선 에디슨모터스를 향해 "발전 전략에 대한 구상을 제3 기관을 통해 검증받을 필요가 있다"고 제안했다.

이 회장은 이날 온라인으로 진행된 기자간담회서 "에디슨모터스를 향해 여러곳에서 다양한 의구심이 제기되고 있다"며 "이러한 의구심을 떨칠 필요가 있다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이 회장은 "쌍용차의 발전 전략이 제3 기관을 통해 불가능하다고 판정된다면 회생계획안 인가 등 행정적 절차를 떠나 돈을 넣어봐야 불가능하다는 얘기지 않냐"며 "에디슨 돈이든, 산은 돈이든 불가능한 상황에서는 발전 전략을 다시 짜든지 포기하든지 하나로 귀결될 것"이라고 말했다.

이어 "제3 기관을 통해 기술과 재무의 타당성에 대해 객관적인 평가를 받는 것이 좋겠다는 조언을 드린다"고 덧붙였다.

이 회장은 에디슨모터스가 산은에 대출을 요청한다면 지원 계획이 있냐는 질문엔 "요청 받은 바 없다"면서도 "언론 보도를 보니 산은 대출 없이도 인수 및 운영자금 마련에 문제가 없다고 한 것을 본만큼 산은 지원 없이 잘 진행되길 바란다"고 답했다.

이 회장은 "만약 산은의 지원을 원한다면 지속가능한 사업계획을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "계획이 타당하지 않으면 지원은 어렵다는 입장에 변함이 없다"고 강조했다. 그러면서 "에디슨모터스가 강조하는 담보는 큰 의미가 없다고 생각한다. 땅을 회수해 아파트를 지어 팔 것도 아니고 사업회생에 대한 능력 검증이 최우선"이라고 덧붙였다.

두산그룹의 구조조정 연내 졸업 가능성을 묻는 말엔 "추가 재무구조 개선이 필요하다"고 답했다. 그는 "두산그룹이 자구계획을 이행해왔으나 두산건설 매각 등은 재무구조 개선에 큰 기여를 하지 못했다"며 "내년 초 완료 예정인 유상증자를 포함해 두산그룹이 추진하는 재무구조 개선 결과가 계획대로 이뤄지면 외부기관 재무진단을 거쳐 종합적으로 검토하겠다"고 말했다. 이 회장은 두산그룹에 대해 "지속가능성 제고를 위한 긴장감을 늦추지 말아달라"며 "가스터빈, 대형풍력, 수소 등 친환경 신재생 기술 완성에 역량을 집중해달라"고 부연했다.

이 회장은 대한항공과 아시아나항공의 통합절차 진행 상황에 대해선 "각국 경쟁당국의 기업결합심사가 진행 중으로 승인이 완결되지 않아 본격적 통합 절차가 진행되지 않고 있어 안타깝다"고 답했다.

기업결합심사 과정에서 독과점 우려 노선의 매각 명령 등 조건부 승인 가능성이 거론되는 것에 대해선 아쉬움을 나타냈다. 그는 "회사의 미래경쟁력이 훼손될 정도로 과도한 운수권 축소 등 조치가 취해질 경우 굉장히 어려울 수 있다"며 "통합시너지 창출 계획에 차질이 있을 수 있는 만큼 적절한 조치를 기대한다"고 말했다.

HMM의 지분매각과 관련한 질문엔 "해수부, 금융위, 해진공과 협의를 거쳐 완결될 문제"라고 말을 아꼈다. 이 회장은 "단계적으로 저희(산은은)가 손을 떼야 하는데 구체적인 방안은 논의해볼 것"이라고 설명했다.

내년도 산은의 업무계획에 대해선 "구조조정 현안을 조속히 마무리하고 신산업 혁신기업 육성을 통해 디지털 경제로의 전환과 미래성장동력 확충을 지원할 예정"이라고 밝혔다. 이 회장은 "탄소중립 실현을 위한 ESG, 지속가능경영, 한국판 뉴딜에 집중할 것"이라며 "그린경제가 전 세계적 추세인 만큼 우리산업이 글로벌 경제서 앞서 나가고 경쟁력을 유지하는 굉장히 중요한 기반으로 만들어 볼 생각"이라고 말했다.

한편 이 회장은 대우건설 매각과 관련한 본계약 체결 시점은 "연말까지 마무리될 것으로 기대한다"고 답했다. 현대중공업과 대우조선해양의 기업결합 심사에 부정적 기류가 존재한다는 지적에 대해선 "예단하기는 부적절하다"며 말을 아꼈다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr