초록뱀컴퍼니, 815억 규모 유형자산 양수 결정

초록뱀컴퍼니 초록뱀컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 1,550 전일대비 5 등락률 -0.32% 거래량 3,704,233 전일가 1,555 2021.11.30 15:30 장마감 close 는 서울특별시 강남구 신사동 부근의 토지와 건물을 815억원에 아이에이치큐리츠로부터 양수한다고 30일 공시했다. 양수금액은 자산총액대비 42.71%에 달한다.

회사 측은 “중장기성장을 위한 사옥 개발과 임차 사용 자산의 취득을 위한 것”이라며 “목적사업의 수익성 개선과 경영효율성이 제고될 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr