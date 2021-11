롯데멤버스, 12월 '엘포인트 더 감사제' 연다

빙고로 누구나 쉽게 참여하는 2억 경품 행사

온·오프라인 우수 이용회원 시상 등

[아시아경제 김유리 기자] 롯데멤버스는 다음달 6일부터 19일까지 2주간 고객 사은행사 '엘포인트 더 감사제'를 진행한다고 30일 밝혔다.

지난 한 해 통합 멤버십 엘포인트(L.POINT)와 간편결제 엘페이(L.PAY) 서비스를 사랑해준 회원들에게 감사의 마음을 전하고자 마련한 것으로, 총 2억원 상당의 경품이 걸려있다.

엘포인트 회원 누구나 쉽게 참여할 수 있는 빙고 게임을 통해 로봇청소기, 가정용 미용기기, 빔프로젝터, 스마트워치, 무선이어폰, 인바디체중계 등 다양한 경품을 총 380명에게 선물한다. 경품 행사는 엘포인트 모바일 애플리케이션(앱)에서 빙고 미션 1개만 달성해도 자동 응모된다.

완성한 빙고 개수에 따라 엘포인트 적립도 받을 수 있다. 빙고를 1줄 이상 완성한 고객 전원에게 500포인트를 100% 지급하며, 2~7줄 완성한 고객 500명에게는 5000포인트를, 8줄 모두 완성한 고객 100명에게는 3만포인트를 추첨을 통해 증정할 예정이다.

올 한 해 온·오프라인에서 엘포인트를 애용한 회원들을 위한 시상식 '엘포인트 명예의 전당'도 마련된다. 로그 기록 기준 엘포인트 앱 매일 출석 고객에게는 '넌항상', 엘포인트 최다 충전 고객에게는 '사랑의배터리상', 이벤트 최다 응모 고객에게는 '참여고맙상'을 수여할 예정이다.

전국 50만여개 엘포인트 제휴매장을 두루 이용(제휴사 간 중복이용)한 고객들이나 엔제리너스 및 크리스피크림도넛 매장 우수이용 고객들에게는 '홍길동상', '커피중독상', '디저트중독상' 등이 주어진다. 부상으로는 엘포인트나 제휴사 상품권이 지급된다.

한편 롯데멤버스는 다음달 1일부터 보너스리워드 제도를 개편 적용할 계획이다. 엘페이 결제 시 100% 당첨되는 '엘포켓' 혜택에 부스터 아이템, 랜덤 선물상자 등이 추가되는 것으로, '두근두근 엘포켓 어드벤처'에서 브랜드 캐릭터 엘피와 함께 아이템을 획득하는 게임 형식으로 구현된다.

김태성 롯데멤버스 마케팅팀장은 "참여건 누적에 따라 레벨별로 최대 당첨 포인트가 달라지므로 서비스를 자주 이용할수록 불어나는 혜택을 경험할 수 있게 기획했다"며 "내년에는 정기적인 경품 행사나 파격 리워드 등을 통해 이용고객 혜택을 더욱 강화하고 게임 요소나 스토리텔링 등을 가미해 고객들이 즐겨 찾는 일상 앱이 되도록 포지셔닝할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr