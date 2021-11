AIA생명, 손흥민·조소현 선수 홍보대사 위촉

[아시아경제 오현길 기자] AIA생명은 영국 프리미어리그 토트넘 홋스퍼 구단 소속 손흥민, 조소현 선수를 홍보대사로 위촉했다고 30일 밝혔다.

손 선수는 "'더 건강하고, 더 오래, 더 건강한 삶'을 추구하자는 AIA그룹의 메시지는 매일 축구를 하며 살아가는 저에게도 매우 중요한 자극이 됐다"며 "AIA 홍보대사로서 이러한 메시지를 함께 전하며 많은 분들이 더 나은 삶을 누리 실 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.

조 선수는 "여자 프로 축구선수으로서 AIA생명과 함께 그간 경험한 개인적인 이야기와 과정들을 많은 사람과 공유할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "치열한 승부의 세계 속에서도 늘 마음 속에 새겼던 건강한 삶과 긍정적인 마음가짐의 소중함에 대해 함께 공유할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

두 선수는 향후 AIA생명의 홍보대사로서 브랜드 캠페인, 사회공헌활동, 기업 홍보 영상 등에 출연하게 된다. 관련 동영상 콘텐츠는 AIA생명 소셜미디어와 AIA 바이탈리티 앱에서 확인할 수 있다.

피터 정 AIA생명 대표는 "AIA그룹은 토트넘 구단과 오랜 기간동안 성공적인 글로벌 파트너십을 이어오고 있다"며 "한국인들에게 가장 많은 사랑을 받고 있는 두 선수가 '더 건강하고, 더 오랫동안, 더 나은 삶'에 대한 신념을 갖고, 몸소 실천하는 모습이 고객들에게 좋은 귀감이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

