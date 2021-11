[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 현금자동입출금기(ATM) 수수료 면제 정책을 내년 6월30일까지 연장한다고 30일 밝혔다.

카카오뱅크 계좌개설 고객과 '카카오뱅크 미니' 고객은 전국 편의점, 은행 등에 설치된 모든 ATM에서 출금, 입금, 이체 서비스를 수수료 없이 이용할 수 있다.

카카오뱅크는 2017년 7월 이후 현재까지 ATM 이용 수수료 면제 정책을 유지하고 있다. 올해 3분기 말까지 카카오뱅크가 고객들을 대신해 지급한 ATM 이용 수수료 비용은 1742억원이다.

카카오뱅크 관계자는 "계좌이체, 카카오톡 친구이체, 오픈뱅킹 등 모든 원화 이체에 대해서도 수수료를 받지 않고 있다"고 말했다.

