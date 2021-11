[클릭 e종목]"크래프톤, 스튜디오 인수로 성장 잠재력↑"

흥국증권 보고서

목표가 59만원 제시

흥국증권은 30일 크래프톤에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가로는 59만원을 처음으로 제시했다. 언노운 월드 지분 인수로 성장 잠재력이 높아졌다는 판단에서다.

크래프톤은 3분기 매출액 5219억원을 기록해 전년동기대비 42% 증가했다. 영업이익은 1953억원으로 16% 성장하며 시장 예상치인 1854억원을 상회했다. 기존 '펍지 모바일' 성장과 'BGMI' 출시 효과로 모바일 매출이 전 분기 대비 증가했고 신규 맵과 성장형 무기 BM 출시로 가입자당 평균 매출이 크게 상승했다. 인원 증가로 인한 인건비 증가와 신작 마케팅 비용 증가에도 영업이익은 성장세를 나타냈다.

회사는 지난달 말 언노운 월드 지분 100를 5억달러에 인수한다고 발표했다. 슈팅 장르에는 강점이 있지만 오픈 월드 흥행작을 보유하지 않을 상황에서 신규 오픈 월드 IP개발과 펍지 세계관 확장에 ‘서브노티카’, ‘내츄럴 셀렉션’을 개발했던 언노운 월드의 인력과 노하우가 이용될 것으로 전망된다. 강석오 흥국증권 연구원은 “플랫폼별·장르별 게임의 특성과 사용자 취향이 뚜렷하기 때문에 각 플랫폼·장르 개발에 특화된 인력을 보유한다는 것은 장기적으로 포트폴리오 다각화 면에서 경쟁력을 가진다는 것을 의미한다”며 “따라서 펍지 이후 신규 IP와 장르로의 확장이 필요한 회사가 고를 수 있던 최선의 선택지”라고 말했다.

펍지는 글로벌 배틀 로얄 장르에서 압도적인 인지도를 보유하고 있고 사용자과 매출이 많은 지역에 고르게 퍼져있다. 이에 따른 회사의 목표 주가수익비율(PER)는 25배로 다른 글로벌 주요 그룹의 PER과 비교하면 무리 없는 수준인 것으로 판단된다. 강석오 연구원은 “펍지로 안정적인 현금을 창출하고 뛰어난 개발력을 가진 스튜디오를 인수해 대형 후속작을 개발·출시할 수 있는 기업으로 발전했다는 점도 긍정적”이라고 설명했다.

