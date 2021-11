"이재명 책 읽고 독후감 올려달라" 송영길, '이재명 알기' 캠페인 촉구

"국가의 주인인 국민이 대표일꾼을 뽑기 위해서는 후보자에 대해 분석하고 공부해보아야 한다"

[아시아경제 김소영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 "당의 공식 대통령후보에 대해 더 공부하고 분석해보아야 국민들을 홍보 설득해 갈 수 있다"며 '릴레이 이재명 바로알기 캠페인'을 촉구하고 나섰다.

송 대표는 29일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "5년 동안 대한민국을 이끌고 나갈 일꾼을 채용하는 날이 100일 남았다"며 이같이 밝혔다.

그는 "새벽에 눈을 뜨자마자 이제는 습관이 된 숫자를 확인한다. D-100! (대선일인) 3월 9일까지 남은 날짜, 100이라는 숫자에 깊은 의미를 부여한다"라며 "100일, 100년, 100살, 100번, 100일 기도. 100이라는 숫자는 '완성'의 의미가 가득하다"고 말문을 열었다.

이어 "시간이 지나면 부패되는 음식이 있고 발효되는 음식이 있다. 우리는 부패된 상태를 썩었다고 말하고 발효된 상태를 익었다고 말한다"며 "마찬가지로 시간이 지나면 발효되는 인간이 있고, 반대로 부패되는 인간이 있다. 100일 동안 이재명 후보가 잘 발효되도록 온 정성을 기울이겠다. 반성하고 돌이켜보고 변화하겠다. 이 후보와 민주당 모두 부족한 점을 반성하고 국민 속으로 들어가 겸허하게 듣겠다"고 말했다.

그러면서 "회사에서도 대표이사를 뽑을 때 주주와 이사들이 얼마나 후보자에 대해 공부하고 검증해보겠나. 국가의 주인인 국민이 대표일꾼을 뽑기 위해서는 후보자에 대해 분석하고 공부해보아야 한다"고 강조했다.

또 "아메리카 인디언에겐 사랑한다는 말 대신, '나는 너를 안다'는 말을 쓴다고 한다. 이재명을 알기 위해서 저는 그가 전해준 말과 글을 읽는다"며 "사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 이전과 다를 것"이라고 했다.

송 대표는 "아내가 이재명 후보 책을 읽고 이재명 후보에 대한 여러 생각이 많이 바뀌었다고 한다. 그래서 아내가 '릴레이 이재명 바로알기 캠페인'을 제안해서 이렇게 올린다"며 "<인간 이재명>책을 추천한다. 읽어보시고 독후감도 올려주시고 세 분씩 릴레이 추천 부탁드린다. 저도 세 분을 공개 추천한다"고 마무리했다.

