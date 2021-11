“슬리포노믹스 매장이 뜬다”…신세계百, 숙면 관련 매출↑

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 수면의 질에 대한 관심이 높아지면서 백화점에서 수면 경제(슬리포노믹스)가 급부상하고 있다.

30일 신세계백화점에 따르면 올해 1월부터 이달 28일까지 침대 매출은 전년 동기 대비 27.8% 증가했다. 대전신세계 아트앤사이언스에 문을 연 숙면 전문 편집매장 사운드 슬립 갤러리는 3개월 만에 목표 매출을 20% 초과 달성했다. 해당 매장에서는 개인의 체압과 체형, 수면 패턴에 맞춰 매트리스를 제작해주는 서비스나 음성 제어로 움직이는 전동 커튼 등을 선보이고 있다.

타임스퀘어점과 하남점에는 아마존에서 가장 많이 팔리는 제품으로 알려진 지누스 매트리스 매장을 열었고, 경기점 생활전문관에는 수면 습관 등을 고려해 매트리스를 추천해주는 체험존을 운영 중이다. 신세계까사도 스웨덴 수면 디자인 브랜드 카르페디엠베드를 아시아 최초로 수입 판매하는 등 다양한 해외 프리미엄 브랜드를 소개하고 있다.

신세계백화점 관계자는 "숙면 전문 편집매장과 다양한 프리미엄 침대 브랜드가 지속적으로 인기를 얻고 있다”며 “앞으로도 점점 커지는 수면 관련 시장에서 여러 콘텐츠를 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

