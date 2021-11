이준석 "패싱논란 이간질 이제 지겹다…내 일정은 물어보고 결정하면 될 일"

"尹 세종 방문 일정, 언론 통해 먼저 알았다"

[아시아경제 나예은 기자] 최근 국민의힘 내에서 '당대표 패싱' 논란이 이어지고 있는 가운데 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 세종 일정에 관해 "적어도 이준석이 간다고 발표하는 일정은 저에게 물어보고 결정해달라"고 말했다.

이 대표는 29일 자신의 페이스북에 "윤 후보가 29일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재한 후 김병준 상임선대위원장과 원희룡 정책총괄본부장, 주호영 조직총괄본부장, 이준석 홍보미디어총괄본부장, 권성동 종합지원총괄본부장, 권영세 총괄특보단장 등이 함께 세종을 찾는다는 일정을 언론을 통해 먼저 알았다"고 밝혔다.

이어 "후보 일정을 저에게 미리 보고할 필요는 없으나 적어도 이준석이 간다고 발표하는 일정은 저에게 물어보고 결정해달라"며 "'미리' 논의하는 것이 중요하다. 저랑 월요일에 약속 잡혀있는 사람들은 기사보고 일정 바뀌었냐고 문의 오고, 안 가면 갑자기 안 간 것처럼 되어서 당내 분란을 획책하는 사람들에게 빌미를 준다"고 말했다.

그는 "이날 일정이 가득한 저는 세종을 방문하지 못한다"며 "언론에서 저한테 세종 일정에 동행하냐고 문의했고 오후에야 실무진에게 연락이 왔다"며 "이준석 일정은 저에게 미리 물어보기만 하면 해결된다"고 덧붙였다.

그러면서 "이날은 선거대책위원회 출범 첫날인데 왜 제가 이런 사실관계 확인을 해주고 있어야 하는지 의문"이라며 "저에게 요청하는 일정은 사전에 상의했다고 하면 된다"고 지적했다.

한편 이 대표는 전날 자신을 둘러싼 패싱 논란에 대해 "패싱 논란 이제 지겹다. 후보는 선거에 있어서 무한한 권한과 무한한 책임을 가지고 간다"며 "애초에 패싱 논란이 있을 수 없다. 당 대표랑 상의 안 한다고 문제 있는 거 아니다"고 말했다.

그러나 이날(29일) 그는 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "저는 어제 언론에 릴리즈(공개) 되기 전까지 (충청에) 가자는 얘기를 들은 적이 없다"며 "못 들었기 때문에 이준석 패싱이고, 두 번째는 '이준석이 후보 일정에 협조 안 한다'며 이렇게 이간질하려는 사람들 있을 것 아닌가. 제 입장에서는 황당한 거다. 그런데 이게 반복되고 있다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr