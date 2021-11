[아시아경제 이동우 기자] NHN벅스는 신규 콘텐츠에 투자할 자금을 확보하고 유통 주식 수를 늘리고자 자사주 100만주를 이달 30일 시간외대량매매로 처분하기로 했다고 29일 공시했다.

지분 처분 예정 금액은 116억3800만원이다.

NHN벅스는 "본격적으로 '오리지널(고유) 콘텐츠'를 확보하며 음원 서비스를 넘어 전방위 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로 사업 영역을 확대하고자 한다"며 "뉴미디어, 공연, 오디오, 드라마, 주문형 비디오(VOD) 등 영역을 제한하지 않을 것"이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr