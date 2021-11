"AI·블록체인 전문인력 취업 연계" KAIT, 'ICT이노베이션스퀘어 AI 잡페어' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 한국정보통신진흥협회(협회)는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주최하는 '2021 ICT이노베이션스퀘어 인공지능(AI) 잡페어'를 29일부터 다음달 3일까지 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

AI 및 블록체인 전문인력의 취업지원을 위해 개최되는 이번 행사는 서울ICT이노베이션스퀘어의 운영기관인 한국정보통신진흥협회와 한국IT비즈니스진흥협회, 한국표준협회에서 주관하고 있으며, AI·블록체인 교육 수료생과 채용수요가 있는 관련 분야 전문기업 등이 참여할 예정이다.

이번 행사는 ▲AI·블록체인 전문기업 현직자가 패널로 참여해 관련분야 취업동향을 공유하는 취업토크 ▲실시간 질의응답 등 교육 수료생들의 궁금증을 해소해 줄 온라인 기업상담 채널 ▲기업 매칭 프로그램 등이 운영될 예정이다.

취업토크는 이날 14시 유튜브(채널명 ICT이노베이션스퀘어)를 통해 실시간으로 송출되며, 종료 후에도 해당 채널을 통해 제공될 예정이다. 패널로는 한국마이크로소프트, 핀다, 코인플러그가 참여해 기업이 원하는 인재상, 취업 트렌드 등 취업에 유용한 정보를 공유할 예정이다.

기업 매칭 프로그램은 교육 수료생이 취업할 수 있도록 연계하는 프로그램으로 12월 3일까지 참가 접수가 가능하며, 12월 7일부터 수료생과 참여기업의 상호 선호도에 따른 매칭 과정을 거쳐 취업 성공률을 높이는 등 일반적인 채용과는 차별성을 둘 예정이다.

한문승 협회 ICT기반본부 본부장은 “교육생은 기업 현직자를 통해 현장감 있는 취업정보를 습득하고, 기업은 다양한 교육을 통해 양성된 전문인력을 채용할 수 있는 좋은 기회로 활용되길 기대한다”고 말했다.

