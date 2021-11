현대차그룹-서울시, '2021 자율주행 챌린지' 개최

총 6개 대학 본선행…니로EV 활용한 자율주행차로 승부 겨뤄

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 29일 서울 마포구 상암동 자울주행자동차 시범운행지구 일원에서 서울시와 공동으로 '2021 자율주행 챌린지' 본선을 진행했다고 밝혔다.

자율주행 챌린지는 현대차그룹이 지난 2010년부터 국내 대학의 관련 기술개발 및 인재육성을 돕기 위해 개최해 온 '대학생 자율주행차 경진대회'의 새 이름이다. 올해는 전기차 기반으로 실제 도심 교통환경에서의 자율주행 기술 연구 활성화를 위해 현대차그룹과 서울시가 공동개최했다.

현대차그룹은 참가팀에 기술 및 차량 제작을 지원했고, 서울시는 통신, 도로, 교통 등 안정적인 대회 환경을 구축하는 형태로 협력했다.

이번 대회는 폐쇄된 트랙에서 가상의 장애물을 놓고 자율주행 차량 1대씩으로 개별적으로 운행해 순위를 가렸던 기존과 달리, 서울시내에 자율주행 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 인프라가 갖춰진 상암 자율주행차 시범운영지구 내에서 여러 대가 동시 주행하는 방식으로 치러졌다.

아울러 지난 대회까진 내연기관차가 활용된 반면, 이번 참가팀들은 현대차그룹이 제공한 니로 EV를 이용해 최초로 전기차 기반 자율주행차를 제작했다. 현대차그룹은 이와 함께 하드웨어 기술을 지원, 차량 개조에 대한 부담을 줄여 학생들이 자율주행 소프트웨어 개발에 집중하도록 했다.

본선엔 예선에 참가한 전국 총 23개 대학 중 선발된 계명대, 성균관대, 인천대, 인하대, 충북대, 한국과학기술원(KAIST) 등 6개 대학팀이 참가했다. 본선은 교통이 통제된 시범운행지구 내 총 4㎞ 구간에서 자율주행차 6대가 동시 주행하는 방시긍로 치러졌다. 차량엔 비상상황을 대비해 운전자와 평가자가 탑승했으며 일반 참관인들은 안전을 고려해 대형 스크린을 통해 중계영상을 시청했다.

대회는 차량 회피 및 추월, 교차로 통과, 도심 교통법규 준수하며 정해진 코스를 주행하는 방식으로 진행됐으며 제한시간 내 빨리 완주한 순으로 순위를 매기되 법규 위반 항목에 대해선 점수를 차감하는 방식으로 평가했다. 참가팀에겐 우승팀 상금 1억원 및 북미 견학, 준우승팀 상금 5000만원 및 중국 견학, 3등팀 상금 3000만원, 4등팀 상금 1000만원, 5·6등 팀 상금 500만원 등 총 3억원 상당이 시상됐다.

현대차그룹 관계자는 "이번 대회는 무엇보다 국내 최초 전기차 기반으로 실제 도심 교통환경에서 여러 대의 자율주행 차량이 동시에 주행하며 기술 시연을 펼쳤다는 점에서 의의가 있다"며 "앞으로도 여러 대학뿐만 아니라 지자체와도 유기적으로 협력해 자율주행 생태계를 공고히 구축하는 데 지속적으로 앞장서겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr