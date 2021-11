[포토] '안갯속 대선, D-100'

[아시아경제 윤동주 기자] 내년 3월9일 치러질 대통령선거를 100일 앞둔 29일 더불어민주당 당직자와 국민의힘 당직자가 선거 D-DAY 알림판을 교체하고 있다.

이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 후보는 최근 지지율이 오차범위 내로 좁혀져 예측이 어려운 살얼음판 대선으로 들어가고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr