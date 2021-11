네이버, AI로 홀몸노인 ‘감정 안부’까지 챙긴다…'클로바케어콜' 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 홀몸노인들의 안부를 확인하고 정서적 케어를 돕는 ‘클로바 케어콜(CLOVA CareCall)’을 출시했다고 29일 밝혔다.

클로바 케어콜은 돌봄이 필요한 홀몸노인들에게 전화를 걸어 식사, 수면, 건강 등의 주제로 노인들의 상태를 확인하고, 답변에 따라 자연스럽게 대화를 이어가는 인공지능(AI) 서비스다. 예를 들어 ‘평소에 어떤 음식을 즐겨드세요?’라는 질문에 ‘김치를 먹는다’라고 대답하면, ‘김치는 직접 담그시는 건가요?'라고 이어 질문하는 식이다. 맞장구를 치거나 추임새를 넣는 등 답변에 적절하게 호응하기도 한다.

정형화되지 않은 대화의 내용을 AI가 이해하고 자연스럽게 상호작용할 수 있는 것은 ‘하이퍼클로바’ 기술이 적용됐기 때문이다. AI콜 서비스에 초대규모 AI 기술이 적용되는 것은 ‘클로바 케어콜’이 국내 최초다. AI 대화 모델을 개발하기 위해서는 방대한 학습 데이터가 필요한데, 이를 생성하는 데 하이퍼클로바의 기술이 활용됐다. 하이퍼클로바 기반의 음성인식 ‘NEST’ 엔진도 적용돼 더욱 자연스러운 대화 경험을 제공한다.

네이버는 부산 해운대구에서의 시범 서비스를 시작으로 향후 전국 주요 지자체로 확대할 계획이다.

