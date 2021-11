커피베이, ‘토피넛’ 신메뉴 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 올 겨울을 더욱 달콤하게 만들어 줄 겨울 신메뉴 ‘토피넛 5종’을 출시한다고 29일 밝혔다.

신메뉴는 토피넛을 활용한 기본 라떼부터 에스프레소 메뉴, 프라노베 등의 음료부터 함께 곁들여 먹으면 좋을 베이커리까지 다양하게 구성돼 있다.

‘토피넛 라떼’는 달콤한 카라멜 토피에 고소한 넛츠 풍미를 더한 오리지널 라떼다.

‘샷 토피넛 라떼’는 토피넛 라떼에 커피베이의 진한 에스프레소가 더해져 커피와 토피넛의 조화가 매력적인 음료다.

‘토피넛 프라노베’는 토피넛의 고소함을 프라노베로 시원하게 즐길 수 있는 프리미엄 메뉴다.

이 외에도 토피넛 소스가 곁들여져 다양한 음료와 잘 어울리는 ‘토피넛 크로플’, ‘토피넛 브레드’ 등의 베이커리 메뉴도 눈길을 끈다. 또한 토피넛 라떼와 토피넛 프라노베, 토피넛 베이커리 2종에는 더 맛있는 식감을 위한 그래놀라 토핑까지 더한 것이 특징이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr