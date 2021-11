박시, 와치와인더 '나이트 스탠드' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 와치와인더 '박시'의 공식 수입원 비더블유아이는 '나이트 스탠드' 라인을 새롭게 출시했다고 29일 밝혔다.

와치와인더는 오토매틱 시계를 착용하지 않는 동안 자동으로 시계에 동력을 공급함으로써 자연적으로 시간이 느려지거나 정지하는 현상을 방지하는 제품이다. 박시의 나이트스탠드는 기존에 사용된 마부치 모터가 아닌 박시 연구진이 개발한 BLDC모터를 사용해 정숙성, 저전력, 내구성을 향상시켰다.

박시의 나이트 스탠드는 반영구적으로 사용이 가능하며 침대 옆에 두고 사용이 가능할 정도로 소음이 적은 것이 특징이다. 또한 TPD 세팅 스위치를 통해 4단계의 일당 회전수(650~2500회)를 조정할 수 있으며 반시계방향, 자동양방향, 시계방향등 총 3가지 회전모드와 회전수를 선택해 사용할 수 있다.

BWI 관계자는 “기계식 시계 관리에 어려움을 받는 소비자뿐만 아니라 인테리어에 관심이 많은 소비자들까지 만족할 수 있는 나이트스탠드는 블랙, 화이트, 블루 색상으로 만나 볼 수 있으며 3가지 색상 모두 각기 다른 디자인 패턴을 적용해 개성을 극대화했다”며 “박시는 한국뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본, 대만, 싱가포르 등지에서 시계의 가치를 오래도록 유지시키고 싶어 하는 시계 애호가들에게 많은 사랑을 받고 있는 글로벌 브랜드”라고 설명했다.

한편, 박시는 비더블유아이가 운영중인 ‘브릴리언트워치’ 및 네이버 스마트스토어 등을 통해서 구매가 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr