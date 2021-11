서울 집값, 6개월 만에 1%대 아래로…"상승폭 둔화"

[아시아경제 조강욱 기자] 서울의 집값 상승폭이 6개월 만에 1%대 밑으로 떨어지며 둔화되고 있는 것으로 나타났다.

28일 KB부동산이 발표한 월간 KB주택시장동향에 따르면 지난 15일 기준으로 11월 서울 주택(아파트·연립·다세대·단독주택 포함) 매매가격은 0.73% 올라 전월(1.10%) 대비 상승폭이 줄었다.

서울 집값은 지난 6월부터 지난달까지 5개월 연속으로 월 1%대 상승률을 유지하다가 이달에 1% 아래로 내려왔다.

KB부동산은 “11월 서울의 매매가격전망지수는 기준점(100) 아래인 94를 보여, 지난달 113의 상승 기대감에서 매우 낮아졌다”면서 “상승보다는 하락 기대감이 더 커졌다”고 설명했다.

가격 전망지수는 전국 4000개 중개업소를 대상으로 해당 지역 집값의 상승·하락 전망을 조사해 수치화한 것으로 100을 초과할수록 그만큼 상승 전망이 높고, 반대로 100 미만이면 하락 전망이 크다는 것을 의미한다.

다만 서울에서도 서초구(1.25%), 강남구(1.24%), 노원구(1.18%), 강서구(1.06%) 등은 여전히 월 1%대의 집값 상승세를 이어갔다.

서울·경기·인천을 포함한 수도권 전체 집값 상승률은 이달 1.11%를 기록해 지난달(1.27%) 대비 상승세가 둔화됐다. 경기(1.28%)는 전월(1.27%)과 유사했고, 인천(1.54%)은 전월(1.78%) 대비 상승폭이 줄었다. 경기의 경우 이달 일산서구(2.21%), 안산상록구(2.01%), 이천(2.00%) 등에서 월 2%대의 높은 상승률을 나타냈다.

전국의 주택 매매 가격은 지난달 대비 1.10% 오른 것으로 집계됐다. 이는 지난달 전국 집값 상승률(1.05%)보다 0.05%p 높은 수치다. 5개 광역시(0.98%)가 전월 대비 상승폭이 커졌고, 기타지방(1.25%)에서도 강원(2.06%), 충남(1.65%), 충북(1.60%) 등이 모두 상승한 탓으로 풀이된다.

전국 주택 평균 전셋값은 이달에 0.73% 올라 지난달(0.62%)보다 상승률이 0.11%p 높았다.

서울과 경기의 전셋값은 각각 0.64%에서 0.65%, 0.70%에서 0.74%로 올랐지만 인천은 0.98%에서 0.80%로 축소됐다. 수도권 전체적으로는 지난달(0.72%)과 비슷한 0.71%를 기록했다.

