물류대란·코로나 위기 뚫고…韓 농수산식품 첫 100억弗 돌파

작년 98.7억弗 기록 경신…1971년 통계관리 후 50년만 최대실적



인삼·김치 등 전통식품, 딸기·포도 등 농가소득 직결품목 '흥행'

김은 113개국 수출해 단일 품목 1위…굴·넙치·어묵 등도 호응

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국의 농수산식품 수출액이 처음으로 100억 달러(약 11조9600억원)를 돌파했다. 세계적인 코로나19 위기와 물류 대란 등을 극복하고 역대 최대 실적을 낸 것이다.

28일 정부는 연초부터 지난 25일까지의 수출액이 100억 달러를 넘어섰다고 밝혔다. 이는 수출통계를 관리하기 시작한 1971년 이래 50년 만에 수확한 최대 성과다. 농식품 76억3000만 달러(약 9조1255억원), 수산식품 25억 달러(약 2조9900억원)로 지난해 같은 기간보다 16.1% 증가했다. 지난해에도 코로나19와 물류 대란 등을 극복하고 연 수출액 98억7000만 달러(약 11조8045억원)로 최대 실적을 냈는데, 올해 그 기록을 경신한 것이다.

한국은 1990년대부터 본격적으로 수출을 시작한 뒤 2008년 한식 세계화 등을 추진하면서 꾸준히 한국음식과 식문화를 세계에 알려왔다. 2017년부터는 신남방·신북방 등 신시장을 집중 개척했다. 그 결과 수출국을 세계 200개국으로 늘렸다.

정부는 '수출 100억 달러 달성'은 농어가·수출업체 등 민간 부문과 정부·공공 부문이 함께 일궈낸 값진 성과라고 평가했다. 민간은 농어가와 수출업체를 중심으로 수출 물량을 안정적으로 공급하고 품질·안전성을 철저히 관리해 경쟁력을 높였다. 정부는 해외 조직망을 활용한 정보제공 및 비관세장벽 대응, 온라인 시장 판로 개척, 물류 인프라 확충, 유망품목 육성 등을 했다.

수출 증가를 이끈 품목이 농어가 소득과 직결되는 농수산물 위주였고 인삼·김치 등 전통식품이었던 점 등도 의미가 있다는 평가다. 우선 김치와 인삼은 한류 확산과 세계적인 건강식품 관심 증가에 힘입어 미국·일본·신남방 시장을 공략하며 올해 최고 수출액을 기록할 전망이다. 딸기, 포도는 수출 적합 품종 개발, 프리미엄 시장 공략 등 노력으로 10년간 높은 성장세를 보이면서 농가소득 증대 효자품목으로 자리잡았다. 김은 6억 달러(약 7176억원) 이상을 수출하는 1위 수출 품목으로, 단일품목 기준 가장 많은 국가(113개국)에 수출하고 있다. 굴·넙치·어묵 등 수산식품도 밀키트 등 간편식 형태로 수출되고 있다.

정부 관계자는 "이번 100억 달러 수출 달성 성과에 그치지 않고 수출 증가 폭을 확대해 나가 농어가 소득 증대 및 수출업계 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr