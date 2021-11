현대차, 호주서 '인기' 판매량 2위로 올라서

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 호주 시장에서 크게 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다.

28일 관련 업계에 따르면 현대차는 지난달 호주에서 전년 동기 대비 3% 가량 늘어난 약 6200대를 판매해 전체 자동차 판매량 2위로 올라섰다.

올해 들어 10월까지 누적으로는 약 6만1000대를 판매해 작년보다 1만대 가량 늘었다. 현대차가 호주에서 판매량 기준 2위를 기록한 것은 2019년 10월 이후 처음이다.

현대차는 판매량 상위 7개 브랜드 중 유일하게 작년보다 판매가 늘며 3위인 포드와 4위인 마쓰다를 제쳤다. 1위는 20%대의 점유율을 지키고 있는 일본의 도요타다. 기아는 5위였다.

모델별로는 i30와 투싼이 각각 약 1800대와 1500대 판매됐다. 특히 i30는 지난해보다 판매량이 36% 늘어나면서 모델별 순위에서 4위를 기록했다.

현대차는 기존 내연기관차뿐 아니라 첫 전용 전기차 아이오닉 5, 수소전기차 넥쏘 등 친환경차를 통해 입지를 강화하고 있다.

아이오닉 5는 호주 자동차 리서치업체 '카세일즈'가 선정하는 '2021년 올해의 차' 심사에서 폴스타2와 포르쉐 타이칸 크로스 투리스모를 제치고 1위를 차지하며 호평을 받기도 했다.

