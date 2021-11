[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 30명의 해외 취업 성공 수기를 담은 '해외로 나간 청년들, 세계를 잡(JOB)다'를 발간했다고 28일 밝혔다.

다섯번째로 발간된 이번 성공 수기집에는 일본, 미국, 유럽, 중동, 동남아 등 전 세계 각지에서 해외 취업에 성공한 청년들의 해외 취업 사례가 담겨있다. 김윤태 KOTRA 중소중견기업본부장은 "우리 청년들의 의지와 노력을 응원하고 이들이 해외 취업 성공에 한 발짝 더 다가갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

책자는 국내 주요 대학 및 취업센터 등에 배포할 예정이며, 네이버카페 '해취투게더'에서 다음달 1일부터 무료로 다운로드가 가능하다.

