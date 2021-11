'카드론' 금리도 오른다…"서민·자영업자, 어디서 돈 빌리나"

카드론, 금리 오름세…고신용자 비중도 ↑

내년 DSR 카드론 도입되면

서민 급전창구 막힐까 우려

[아시아경제 기하영 기자]정부의 가계대출 관리강화로 카드론(장기카드대출) 평균금리가 상승하고 카드론을 이용하는 고신용자 비중도 늘어나고 있다. 향후 카드론 금리는 오를 가능성이 큰데다 내년부터 차주단위 총부채원리금상환비율(DSR) 산정 시 카드론이 포함되면서 서민들이 돈 빌릴 데가 급감할 것이라는 우려가 나온다.

27일 여신금융협회 공시에 따르면, 지난 10월 말 기준 7개 전업카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나카드)의 표준등급 기준 카드론 평균금리(운영가격)은 12.09~14.73%를 기록했다. 7개사 평균값은 13.58%로 전월(13.17%) 대비 0.41%포인트 올랐다.

지난달 7개 카드사 중 4개 카드사 카드론 평균 금리가 상승했다. 카드론 잔액이 가장 많은 신한카드가 전월대비 1.67%포인트 오른 13.13%를 기록하며 가장 큰 상승폭을 보였다. 우리카드 역시 1.58%포인트 오른 14.43%로 신한카드에 이어 상승폭이 컸다. 삼성카드와 KB국민카드도 각각 0.8%포인트, 0.31%포인트 오른 13.73%, 13.81%를 기록했다.

금융당국이 가계대출 관리차원에서 카드론을 면밀히 모니터링하면서 카드론 금리는 오르는 추세다. 롯데카드는 지난 8월 카드론 금리가 한 달 만에 2.2%포인트 올랐고, 9월에는 현대카드의 카드론 금리가 전월대비 0.59%포인트 뛰었다. 실제 올해 카드론 이용액은 급증했다. 금융감독원에 따르면 올 상반기 카드론 이용액은 28조9000억원으로 전년대비 13.8% 증가했다. 같은 기간 카드대출 이용액 역시 지난해 상반기보다 5.8% 늘었다.

카드론 금리 상승에도 불구하고 은행권의 신용대출 금리가 높아지면서 카드사로 고신용자들이 몰리고 있는 상황이다. 일종의 '풍선효과'다. 지난 9월 기준 삼성카드의 10% 미만 카드론 회원평균 비중은 24.79%에 달한다. 이는 전월 대비 7.56%포인트 늘어난 수치다. 신한카드도 금리 10%미만 카드론 고객 비중이 23.36%로 5.23%포인트 늘어났다. 같은 기간 우리카드는 4.37%포인트 늘어난 10.92%를 기록했다.

앞으로도 카드론 금리는 오를 가능성 커 업계 안팎에서는 급전이 필요한 영세자영업자와 서민의 급전창구가 사라질 것이라는 우려가 나온다. 한국은행은 지난 25일 기준금리를 연 0.75%에서 1%로 0.25%포인트 인상했다. 기준금리가 오르면 조달금리도 높아져 카드사들은 카드론 등 대출상품의 금리를 올릴 수 밖에 없다. 여기에 금융당국의 가계대출 억제 기조도 변화가 없다. 당장 내년 1월부터 DSR을 산정할 때 카드론 잔액이 포함된다. 2금융권 차주별 DSR기준도 60%에서 50%로 낮아졌다.

업계관계자는 "기준금리가 올라 카드사들도 카드론 등 대출상품의 금리를 올릴 가능성이 크다"며 "내년부터 DSR 산정 시 카드론도 포함되면서 보수적으로 상품을 운영할 수 밖에 없는 상황"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr