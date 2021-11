거창군, ‘2021년 일자리 박람회’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 25일 거창군종합사회복지관에서 ‘함께 일해요(With Working) 2021년 일자리 박람회’를 개최했다.

이번 채용박람회는 침체된 고용시장 활성화를 위해 코로나19 이후 2년 만에 처음 대면으로 진행했다. 구직자는 다양한 일자리 정보를 얻고 기업체는 지역의 인재를 현장에서 채용할 수 있는 행사였다.

박람회에 참여한 기업은 관내 제조 및 생산업체, 복지기관 등 11개의 업체로 사무, 생산, 서비스 분야 등 100여명을 채용하기 위해 현장에서 이력서를 작성받아 면접을 진행했다. 이날 박람회에는 구직자 200여 명이 방문해 구직에 대한 뜨거운 열기를 느끼게 했다.

또한 취업 이미지 메이킹을 위한 메이크업, 사진촬영, 지문적성검사 등 다양한 부대 행사를 진행했다. 거창고용복지플러스센터에서는 전문 직업상담사가 실업급여, 취업지원프로그램 등 취업 관련 정보들을 제공해 큰 호응을 얻었다.

이날 현장에서는 박람회에 직접 참여한 기업체 외에도 53개 기업체의 구인정보도 제공하여 당일 취업이 이루어지지 않은 구직자들은 추후 추가 면접과 상담을 통해 취업을 진행할 예정이다.

구인모 거창군수는 “이번 박람회는 코로나19로 얼어붙은 일자리 및 인력난을 해소하고 일상회복을 위한 좋은 계기가 될 것이다”며 “앞으로도 구직자들에게 좋은 일자리를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr