(주)디앤에스코스메디끄, ESG경영 위한 국제표준 ISO 9001 및 14001 인증 획득

스킨케어 브랜드 (주)디앤에스코스메디끄가 ‘품질경영시스템(이하 ISO 9001)’과 '환경경영시스템(이하 ISO 14001)' 인증을 동시에 받았다고 전했다.

ISO 9001은 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제 규격으로서 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 걸친 품질 보증 체계를 의미한다.

모든 산업 분야 및 활동에 적용할 수 있는 품질 경영시스템의 요구사항을 규정한 국제표준으로, 제품 또는 서비스의 실현 시스템이 규정된 요구사항을 충족하고 이를 유효하게 운영하고 있음을 제3자가 객관적으로 인증해 주는 제도이다.

ISO 14001은 국제표준화기구에서 제정·공포한 친환경적 경영체제에 관한 국제 표준 규격으로 환경경영체제를 경영 방침으로 삼았는지, 환경친화적인 경영목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 체계·지속적으로 관리하는지를 평가하여 인증한다.

㈜디앤에스코스메디끄는 바르셀 화장품의 연구개발 및 유통 등에 대한 업무 메뉴얼과 기준서로 효율적인 업무를 추진할 수 있는 시스템을 구축했다는 평가와 함께 업무 우선순위에서 친환경 경영을 중요한 기준으로 삼고 구체적 목표를 수립하고 계획을 추진하는 점을 높이 평가 받아 'ISO9001'과 'ISO14001'을 동시에 획득했다.

㈜디앤에스코스메디끄 김태근 대표는 “ISO 인증은 충족요건이 까다로워 ESG 경영 역량 강화를 위해 많은 기업들이 추진하고 있는 추세이다”라며 “이번 ISO 9001과 ISO 14001 국제인증을 통해 ESG의 중요 요소 중 하나인 환경경영을 체계적이고 효율적으로 운영하고 있다는 인정을 받은 것 같아 기쁘다”고 밝혔다.

㈜디앤에스코스메디끄는 ISO 인증을 발판 삼아 앞으로 친환경과 관련된 활동을 더욱 확대해 나가겠다는 계획이다.

또한, 환경에 해로운 포장재의 사용을 줄이고 친환경패키지를 사용하는 것과 탄소배출량을 줄이기 위해 손쉽게 참여할 수 있는 사내 캠페인을 통해 친환경 경영에 공감대를 형성하는 등의 다양한 실천방안을 펼칠 예정이다.

