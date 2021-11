김부겸 국무총리(왼쪽 다섯번째)가 26일 서울 중구 롯데호텔에서 제4차 수소경제위원회에 앞서 열린 '블루수소 생산기반 구축 협약식'에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한정애 환경부 장관, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 김동일 보령시장, 양승조 충남도지사, 김부겸 총리, 추형욱 SK E&S 사장, 김호빈 중부발전 사장, 문승욱 산업통상자원부 장관./김현민 기자 kimhyun81@

