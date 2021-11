김진태, "이재명 조카 데이트폭력, '국제마피아파'에 의한 연쇄살인사건"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 지난 24일 '조카 데이트폭력 범죄'를 변호한 것에 대해 사과한 가운데, 김진태 전 국민의힘 의원은 "데이트 도중 우발적인 폭력이 아니다. 조폭에 의한 연쇄살인 사건이었다"고 말했다.

김 전 의원은 25일 자신의 페이스북에 "이재명 후보는 과거 자신의 조카가 데이트폭력 중범죄를 저질렀는데 변론을 맡을 수밖에 없었다고 말했다"며 "이 말만 들으면 마치 데이트 도중 우발적인 폭력이 있었던 것으로 생각하기 쉽지만 이 사건은 '조폭에 의한 연쇄살인 사건'이었다"고 주장했다.

앞서 이 후보는 전날(24일) 자신의 페이스북에 "제 일가 중 일인이 과거 데이트폭력 중범죄를 저질렀는데 그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡을 수밖에 없었다"며 "이 사건은 평생 지우지 못할 고통스러운 기억이다"고 고백했다. 이 후보는 지난 2006년 이별을 통보한 여자친구와 여자친구 어머니를 칼로 수차례 찔러 살해한 조카 A씨의 1·2심 변호인을 맡았다.

김 전 의원은 "이 후보의 조카는 사귀던 여자친구가 헤어지자고 하자 그녀의 부모에게 그 이유를 추궁하기로 마음먹고 21cm 길이의 부엌칼과 포장용 투명 테이프 5개를 구입해 전 여자친구의 집을 찾아갔다"며 "대화 중 격분해 칼을 휘둘러 전 여자친구 아버지는 아파트 5층에서 뛰어내려 전치 12주 상해를 입었고, 전 여자친구와 그 어머니를 각각 19회, 18회 찔러 그 자리에서 살해했다"고 설명했다.

이어 "두 명은 살인, 한 명은 살인미수하여 무기징역을 선고받고 2007년 2월에 확정됐다. 이 후보의 조카는 과거 국제마피아파의 중학생 조직원이었다고 한다"며 "조폭이 아니라면 이처럼 대담하고 잔인무도한 짓을 하기 어렵다"고 비판했다.

그러면서 "이 후보는 그 다음 해인 2007년에도 국제마피아파 조직원 김모씨 변론을 맡은 사실도 있다. 이런데도 이 후보는 조폭과 관련 없다고 할 건가"라고 지적했다.

