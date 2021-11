메타랩스, 의료 컨설팅 업체 '리팅랩스' 주식 65억원어치 취득

[아시아경제 강나훔 기자] 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 940 전일대비 30 등락률 -3.09% 거래량 208,269 전일가 970 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정혼돈의 코스피.. 외인의 순매도[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 는 종속회사 메타케어가 의료 컨설팅 업체 리팅랩스의 주식 1만3508주를 약 65억원에 취득한다고 25일 공시했다.

주식 취득 뒤 메타케어의 리팅랩스 지분율은 9.6%가 된다. 주식 취득 예정일은 26일이다.

메타랩스는 이번 주식 취득의 목적에 대해 "사업확장을 통한 헬스케어 플랫폼 성장동력 확보"라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr