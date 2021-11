네오펙트 “‘스마트 키즈’ 재활 효능, 美 AACPDM 공식지 ‘올해의 탑텐’ 논문에 선정”

[아시아경제 유현석 기자] 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,110 전일대비 100 등락률 +3.32% 거래량 29,304 전일가 3,010 2021.11.25 09:52 장중(20분지연) 관련기사 네오펙트 “와이브레인, 국내 최초 재택용 우울증 전자약 ‘마인드스팀’ 온라인 출시”“남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승!휴마시스 저리 가라! 신약재료+美승인!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! close 는 소아용 손 재활기기 ‘스마트 키즈’의 팔 기능 향상 효과를 입증하는 논문이 미국 뇌성마비 및 발달의학회(AACPDM)에서 선정한 ‘올해의 논문 상위 10개’ 목록에 올랐다고 25일 밝혔다. 해당 논문은 AACPDM의 공식 전문지인 DMCN(Developmental Medicine & Child Neurology)에 게재됐다.

이번 논문은 연세 세브란스병원 재활의학과 나동욱 교수 연구팀 및 충남대병원, 을지대병원, 서울재활병원의 재활의학과 연구진들이 참여해 VR(가상현실) 재활 시스템의 효능에 대해 연구한 논문이며, 네오펙트의 ‘스마트 키즈’를 활용했다.

뇌성마비를 포함해 뇌 손상을 입은 3~16세 사이 80명의 소아를 대상으로 4주동안 20회의 재활훈련을 수행하는 방식으로 진행됐다. 한 그룹은 전통적 방식과 VR을 활용한 재활훈련을 30분씩 병행했으며 다른 그룹은 전통적인 재활훈련만 60분 동안 진행했다.

임상 결과 두 그룹 모두 팔 기능이 유의미하게 개선됐지만 VR 재활훈련을 병행한 그룹은 일상생활에서의 팔 기능 향상에 더욱 더 유의미한 결과를 보였다.

연세 세브란스병원 재활의학과 나동욱 교수와 연구진들은 “VR 재활훈련은 게임을 통해 집중력을 높이고 상호작용적이기 때문에 뇌 손상 소아들이 반복적인 훈련을 지속할 수 있도록 도울 수 있어 효과적”이라는 결론을 내렸다.

나동욱 교수는 “소아의 뇌는 성인보다 기능회복의 잠재력이 크기 때문에 조기에 재활훈련을 시작해 불편한 손을 최대한 많이 사용할 수 있도록 하는 치료가 중요하다”며 “스마트 키즈는 다양한 재활 게임 콘텐츠를 바탕으로 착용형 센서를 이용한 상호작용이 가능하기 때문에 아이들이 훈련을 더욱 재미있게 집중해서 할 수 있다”고 말했다.

반호영 네오펙트 대표는 “아이들이 스마트 키즈를 사용해 더욱 효과적인 재활 훈련을 할 수 있다는 것을 증명하게 되어 기쁘다”며 “소아부터 노인까지 전 연령층을 아우르는 제품 라인업을 통해 더 많은 환자들이 편리하고 효과적인 재활훈련을 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.

네오펙트의 ‘스마트 키즈’는 뇌성마비, 소아마비, 지체 장애 등 손 재활이 필요한 발달장애가 있는 아이들을 위해 개발된 재활기기다. 다양한 재활훈련 게임을 통해 손, 아래 팔 기능 향상을 위한 재활훈련을 할 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr