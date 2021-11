[클릭 e종목] "한섬, 안정적 성장 지속할 것"

오프라인 정상화와 온라인 고성장세 지속

[아시아경제 이민우 기자] 한섬이 안정적인 실적 성장을 이어갈 것이라는 분석이 나온다. 온라인 매출 성장이 지속되는 한편 오프라인 매출도 회복되면서 안정적인 수익성을 확보할 것으로 예상된다.

25일 현대차증권은 이 같은 배경에 한섬의 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 유지했다. 전날 종가는 3만7650원이었다.

올해 3분기 실적은 연결 기준 매출 2964억원, 영업이익 318억원으로 전년 동기 대비 각각 13.48%, 41.05%씩 상승했다. 시장전망치(컨센서스)와 비교해도 각각 0.38%, 9.82% 웃도는 호실적이었다. 지난 7월 사회적 거리두기 4단계 격상의 영향이 있었지만 8월부터 정상화되면서 매출 성장세가 회복됐다. 온라인 매출 고성장세가 이어졌으며 캐릭터, 캐쥬얼 등 사업분야 두루 성장했다.

4분기는 물론 내년에도 양호한 이익 성장 및 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 보인다. 3분기 출시된 고급 화장품 '오에라'가 이르면 연내 면세점에 입점하고 내년 1분기에는 백화점에 입점할 예정이다. 또한 향수 편집매장도 내년 1분기에 개장할 계획이다.

정혜진 현대차증권 연구원은 "오프라인, 전방 백화점 등 주요 유통채널 업황 및 트래픽이 개선되며 내수 의류 보십가 회복되고 있다"며 "상대적으로 고마진 플랫폼인 자사몰 운영으로 수익성이 양호한 온라인 매출이 고성장하고 있는데다 의류 업황 개선에 따른 오프라인 매출 정상화로 2022년에도 안정적인 이익 성장이 가능할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr