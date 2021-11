SK에너지 직영주유소에서 '탄소중립 휘발유' 사볼까

SK에너지, '드라이브 투 제로' 캠페인 시작

탄소중립 석유제품 구매 가능…ℓ당 12원 포인트 적립

수도권 직영 셀프주유소 31곳에서 판매

[아시아경제 황윤주 기자] 수도권에 위치한 SK에너지 직영 셀프주유소 31곳에서 탄소중립 휘발유와 경유를 구매할 수 있게 된다.

SK에너지는 25일부터 내년 2월말까지 약 100일 동안 탄소 중립(Carbon Neutral) 석유제품을 판매하는 '드라이브 투 제로'(Drive To Zero) 캠페인을 시행한다고 밝혔다. 이 기간 운전자는 셀프주유기의 터치스크린에서 탄소중립 석유제품 소비의 의미를 설명하는 '넷제로 주유' 영상에 대한 시청도 가능하다.

탄소 중립 석유제품은 생산, 수송, 소비 등 모든 과정에서 발생하는 온실가스(Carbon) 양 만큼 조림 및 산림 황폐화 방지 프로젝트 등에서 발행된 고품질 탄소배출권으로 상쇄해 온실가스 배출량을 제로화(중립화) 시킨 제품이다. SK에너지는 지난 8월 국내 최초로 탄소 중립 석유제품을 출시해 대한항공에 탄소중립 항공유를 판매한 바 있다.

탄소 중립 석유제품은 제품 가격에 탄소배출권이 포함되기 때문에 일반 제품 대비 리터당 12원이 높지만 캠페인 기간 동안에는 SK에너지 전용 멤버십인 '머핀' 포인트로 리터당 12원만큼 100% 리워드를 제공받을 수 있다. SK에너지는 캠페인 기간 동안의 소비자의 반응을 고려해 향후에 탄소중립 석유제품을 판매를 지속한다는 계획이다.

SK에너지는 캠페인 기간 동안 판매된 탄소 중립 석유제품 판매량만큼 탄소배출권을 구매해 배출된 온실가스를 상쇄할 계획이라고 밝혔다. 캠페인 기간 동안 약 3만명이 참여하여 한다고 가정하면, 이산화탄소 약 3000t 감축이 가능해져 약 2만1000그루의 나무를 심는 효과가 발생할 수 있다고 설명했다.

오종훈 SK에너지 P&M CIC 대표는 "'드라이브 투 제로' 캠페인을 시작으로 운전자들이 기후 위기에 관심을 갖고 착한 소비를 통해 기후 위기 대응에 동참할 수 있도록 선도적인 역할을 하겠다"라며 "탄소 저감을 위한 친환경 비즈니스 모델을 지속적으로 발굴해 넷제로 달성에 힘을 보태겠다”라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr