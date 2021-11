[아시아경제 유현석 기자] 그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 코로나19에 확진됐다.

소속사 YG엔터테인먼트는 24일 "리사가 이날 오후 코로나19 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

YG엔터테인먼트는 "(제니, 지수, 로제) 3명의 멤버는 아직 밀접 접촉자로 분류되진 않았으나 리사의 코로나19 양성 반응을 통보받은 즉시 유전자증폭(PCR) 검사를 진행했다"고 전했다.

현재 멤버들은 검사 결과를 기다리고 있다. YG엔터테인먼트는 "관련한 내용을 관계자들에게 신속하고 정확하게 공유하고 보건당국 지침 이상의 강도 높은 선제적 조처를 했다"고 설명했다.

