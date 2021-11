셀리버리, TSDT 플랫폼기술 中특허 등록…中바이오?제약시장 본격 진출

"중국 진출 위한 사업·기술적 교두보 마련"

[아시아경제 이민우 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 46,050 전일대비 850 등락률 +1.88% 거래량 229,776 전일가 45,200 2021.11.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, 아진크린 인수…"TSDT 플랫폼기술 기반 헬스케어 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일셀리버리 "미 NCI 산하 위스타 연구소에게 파킨슨병 치료제 공동개발 제안 받아" close 가 중국 당국으로부터 세포간 연속전송을 통한 약리물질 생체 내 전송기술(TSDT) 플랫폼 특허를 받았다. 중국 바이오 및 제약 시장에 본격 진출할 전망이다.

셀리버리는 TSDT 플랫폼의 특허에 대해 중국지적재산관리국(CNIPA)으로부터 중국 특허등록 결정통지를 받았다고 24일 밝혔다.

이 특허는 약효를 갖는 다양한 바이오 물질들을 세포를 둘러싸고 있는 원형질막 내로 생물학적 활성분자를 효과적으로 전달하는 소수성 세포막 투과 펩타이드(aMTD) 서열을 개발해 질병치료를 위한 약리물질을 생체 내 세포 안으로 전달하기 위한 기반기술이다. 현재 복수의 해외 제약사들과 이번 특허 등록 기술에 유전자치료 및 핵산치료법인 짧은간섭 리보핵산(siRNA), 안티센스 올리고 뉴클레오타이드(ASO) 등의 기술을 융합한 치료법 개발 관련 협상을 진행하고 있다.

이로써 셀리버리의 TSDT 플랫폼기술은 미국, 유럽, 일본, 캐나다, 한국, 호주에 이어 중국에서도 지적재산권을 보호받게 됐다. 셀리버리 사업개발본부 관계자는 "이번 중국 특허등록 결정은 단일 국가로써 두번째 규모 의약품 시장인 중국 시장 진출을 위한 기술적, 사업적 교두보를 확보한 것"이라며 "해외 제약사와의 기술이전 협상에서 TSDT 플랫폼기술의 가치를 상승시킬 수 있는 중요한 요인일 뿐만 아니라 중국 바이오?제약 기업들을 대상으로 신약물질 공동개발 및 TSDT 플랫폼 기술이전의 가능성을 확고히 할 수 있는 바탕을 마련한 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr