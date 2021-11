[아시아경제 공병선 기자] 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 3,835 전일대비 75 등락률 +1.99% 거래량 548,209 전일가 3,760 2021.11.24 13:55 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개"쎄미시스코" 129 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주 close 은 Bechtel International Inc.와 376억원 규모의 호주 댐피어 지역 중량 기자재 해상운송 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 6.35% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr