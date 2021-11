한주케미칼앤홀딩스, 한창바이오텍으로 사명 변경

[아시아경제 장효원 기자] 한주케미칼앤홀딩스 한주케미칼앤홀딩스 043090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,740 전일대비 20 등락률 -1.14% 거래량 35,793 전일가 1,760 2021.11.23 13:25 장중(20분지연) 관련기사 한주케미칼앤홀딩스 “PM·커머스 사업 신설… 연내 흑자 달성 목표”큐브앤컴퍼니 불성실공시법인 지정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 는 지난 19일 회사의 경영목적 및 사업전략 설정을 위한 정관규정 정비 및 상호변경과 신규감사 선임의 건으로 주주총회를 개최했다.

이날 주주총회 의장으로 나선 최승환 대표이사는 “큐브앤컴퍼니 경영권을 인수한 직후에 한주케미칼앤홀딩스로 사명을 변경한 바 있으나 최근 회사의 재무리스크 내용 등에 대한 파악을 마치고 대주주로서의 책임경영 의지 반영이라는 점에서 이제는 ㈜한창의 공식 계열사로 편입하고자 한다”고 밝혔다.

이어 최 대표는 “한편 기존 체외진단 바이오 제품 계열사와 이외 더해 미생물을 이용한 바이오 신제품이 향후 주력 매출이 될 것으로 예상된다. 또한 메타버스와 NFT 등과 같은 IT기술 기반사업 추진에 따른 비전을 담고자 ‘한창바이오텍’으로 상호변경을 추진하게 됐다. 지난해까지 매출 52억원 및 영업손실 36억원의 초라한 실적을 냈으나, 환골탈태해 내년에는 영업이익 달성은 물론이고 매출도 수십 배 성장시킬 계획”이라고 밝혔다.

한편 한창바이오텍(구 한주케미칼앤홀딩스)은 경영권 변경 이후에, PM사업부 및 온라인커머스 사업부 신설에 대한 내용을 발표한 바 있으며, 공시를 통해 PM사업부문에서 이미 2차례에 걸쳐 총 23억 규모의 실적을 발표한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr