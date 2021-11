[아시아경제 오주연 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 82,545 전일가 85,400 2021.11.22 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]한샘의 2대주주 지분 취득, 경영참여 '상승 요인'[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일'우여곡절' 끝 IMM PE 품에 안긴 한샘…SPA 체결 '종지부' close 이 내년 1분기부터 분기배당을 실시하고 최소 연간 배당 성향을 50%로 상향한다고 22일 공시했다.

한샘은 또 이날 공시에서 내년 2월까지 300억원 규모의 자사주를 취득하고 향후 300억원 규모로 추가 자사주 취득에 나서 총 600억원 규모 자사주를 취득하겠다는 내용의 중장기 주주환원 정책도 밝혔다.

한샘의 분기 배당 등 정관 개정 사안은 다음 달 8일 임시주주총회에 상정해 최종 결의될 예정이다.

한샘 측은 "자사주 매입 규모는 회사의 성장 잠재력 제고를 위한 잠재적 투자 집행과 인수합병(M&A)에 따라 변동이 가능하다"고 전했다.

