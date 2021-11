[클릭 e종목]"아세아제지, 턴어라운드 시작…밸류에이션 재평가 필요"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 아세아제지 아세아제지 002310 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,800 2021.11.22 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 아세아제지, 유승환·이현탁 대표이사 체제로 변경아세아제지, 제지 테마 상승세에 6.97% ↑아세아제지, 골판지 제조 테마 상승세에 2.04% ↑ close 에 대해 올해 4분기부터 실적 턴어라운드가 예상된다고 22일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

김영준 KTB투자증권 연구원은 "올해 3분기 실적은 전분기 대비 감소할 것으로 전망한다"며 "시화 공장 개보수 과정에서 약 20일 동안 가동을 중지했으며 전분기 대비 25% 상승한 원가로 스프레드가 축소됐기 때문"이라고 말했다.

다만 4분기부터는 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 예상했다. 그는 "4분기부터 턴어라운드 시작하며 분기 최고 실적을 기록할 것으로 전망한다"며 "지난해 11월, 지난 4월에 이어 지난 9월 3번째 가격 인상이 이뤄졌으며 상자 가격 인상 또한 예정되어 있는 상황으로 수직 계열화 된 업체 수혜가 전망된다"고 설명했다.

KTB투자증권은 올해 아세아제지의 매출액과 영업이익이 8683억원과 1164억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 대비 각각 19%, 77% 증가다. 그는 "3분기 부진한 실적에도 불구하고 업황 호조에 따른 이익률 개선으로 연간 최대 실적 기록할 것"이라며 "원가가 급등했음에도 불구하고 2018년 대비 이익이 성장함을 감안하면 밸류에이션 재평가 필요하다는 판단"이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr