[아시아경제 이민지 기자] 본느 본느 226340 | 코스닥 증권정보 현재가 2,400 전일대비 45 등락률 +1.91% 거래량 158,651 전일가 2,355 2021.11.19 14:54 장중(20분지연) close 는 서울시 강남구 선릉로 프레티늄 빌딩으로 본점 소재지가 변경됐다고 19일 공시했다. 회사 측은 "경영환경 개선과 업무 효율성 증대를 위한 것"이라고 말했다.

