덕산테코피아는 시설자금과 운영자금 조달을 위해 500억 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%대다.

