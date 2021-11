동아에스티, 건선치료제 글로벌 제3상 임상시험 환자 등록 완료

[아시아경제 이민지 기자] 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 72,400 전일대비 800 등락률 +1.12% 거래량 2,968 전일가 71,600 2021.11.19 09:58 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"백신 접종으로 처방약 회복…동아에스티, 깜짝 실적"[클릭 e종목]"동아에스티, 호실적 긍정적이지만 투자 매력은 부족"동아ST, 3Q 영업이익 116억원… 전년 동기 대비 73%↑ close 는 만성 판상 건선 치료제 DMB-3115의 글로벌 제3상 임상시험 환자 등록이 완료됐다고 19일 공시했다. 환자 등록 국가는 폴란드 등 9개 국이다.

회사 측은 “스텔라라 바이오시밀러인 DMB-3115의 유효성, 안전성, 면역원성 비교 평가를 위한 것”이라며 “스텔라라는 건설, 건선성 관절염, 크론병과 궤양성 대장염과 같은 염증성 질환의 치료제로 허가받은 오리지널 바이오의약품”이라고 말했다.

