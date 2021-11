이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참(종합)

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성그룹 창업주인 호암 이병철 회장의 34주기 추도식이 19일 경기도 용인 선영에서 열렸다. 호암의 손자인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 400 등락률 +0.57% 거래량 7,271,283 전일가 70,200 2021.11.19 13:15 장중(20분지연) 관련기사 '손목 위 전쟁' 스마트워치 판 커진다"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 부회장은 미국 출장 일정으로 이날 추도식에 참석하지 않았다.

19일 재계에 따르면 삼성과 CJ 등 범삼성 계열 그룹들은 이날 오전 용인 호암미술관 인근 선영에서 이병철 회장의 추도식을 했다. 올해 추도식은 그룹사 사장단 참배를 생략하는 등 규모가 줄어든 채 조촐하게 진행됐다.

삼성에서는 홍라희 전 리움미술관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장, 김재열 삼성경제연구소 사장 등이 참석했다. 지난 14일 북미 출장길에 오른 이날 추도식에 참석하지 못했다. 앞서 이 부회장은 2018년에도 해외 출장 일정과 겹쳐 31주기 추도식에 불참했는데 당시에는 추도식에 앞서 가족과 함께 미리 선영을 찾아 참배한 바 있다.

이 부회장은 지난해 추도식 후 삼성 계열사 사장단 오찬에서 "기업은 늘 국민 경제에 도움이 돼야 하며, 사회에 희망을 드릴 수 있어야 한다고 가르치셨던 (이건희) 회장님의 뜻과 (이병철) 선대회장님의 사업보국 창업이념을 계승·발전시키자"고 말했다.

호암의 장손인 이재현 CJ그룹 회장은 오전에 용인 선영을 방문해 참배하고, 저녁에는 예년처럼 별도로 서울에서 제사도 지낼 예정이다. 호암의 막내딸인 신세계그룹 이명희 회장은 지난해와 마찬가지로 이날 선영을 찾지 않았다. 신세계그룹 사장단은 오후 선영을 찾아 참배한다. 호암의 외손자인 조동길 한솔그룹 회장도 이날 오후 선영을 찾을 예정이다.

삼성을 비롯해 CJ, 한솔, 신세계 등 범삼성 계열 그룹 일가는 과거에는 호암 추도식을 공동으로 열었지만, 형제인 CJ 이맹희 전 회장과 삼성 이건희 회장이 상속 분쟁을 벌인 2012년부터는 같은 날 시간을 달리해 별도로 추도식을 열어왔다.

한편 호암은 1938년 대구에서 삼성그룹의 모태인 삼성상회를 설립했다. 1969년에는 현 삼성전자인 삼성전자공업㈜를 세워 글로벌 기업의 기틀을 만들었다.

