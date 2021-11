[아시아경제 이민우 기자] 화일약품 화일약품 061250 | 코스닥 증권정보 현재가 2,665 전일대비 80 등락률 -2.91% 거래량 302,045 전일가 2,745 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!화일약품, 오성첨단소재와협력…"카나비스메디칼 49% 지분 확보"화일약품, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51% close 은 다이노나 외 3인에서 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 2,425 전일대비 75 등락률 -3.00% 거래량 1,536,257 전일가 2,500 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 두올물산과 합병예정 ‘랜드고’에 210억 투자… “항암바이오 사업 진행”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[기로의 상장사]에스맥, 화웨이 공급 끊기자 매출 수직 낙하 close 외 3인으로 최대주주가 변경됐다고 17일 공시했다. 회사 측은 "금호에이치티와 다이노나 간 합병으로 인한 변경"이라고 설명했다.

