[아시아경제 김흥순 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 20,150 전일대비 400 등락률 -1.95% 거래량 103,503 전일가 20,550 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 진에어, 전산 시스템 장애 복구 중…탑승수속·발권 지연[자금조달]한진칼, 진에어 증자자금 140억 사모채 발행한달새 12% 미끄럼 탄 운송株 close 는 올해 3분기 매출 606억원, 영업손실 445억원을 기록했다고 15일 공시했다. 매출은 지난해 3분기 535억원 대비 13.4% 증가했고, 영업손실은 492억원에서 소폭 감소했다. 진에어 관계자는 "4분기에는 단계적 일상 회복 전환에 따른 국제선 운항 재개와 여행 심리 회복이 기대된다"며 "1238억원 규모의 유상증자로 자본 잠식도 해소될 전망"이라고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr