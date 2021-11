[아시아경제 이민지 기자] 키에피에프는 해외 걔열회사인 KPF (JINAN) BEARING COMPONENTS의 채무금액에 대해 113억2416만원으로 채무보증을 결정했다고 15일 공시했다. 채무보증기간은 내년 11월 28일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr